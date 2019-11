Lele_hondo_official al castello visconteo ed all’ex fabbrica Morino: il borgo di Vogogna diventa set per qualche giorno

VOGOGNA. Un castello antichissimo ed una vecchia fabbrica di bulloni abbandonata. Quali migliori locations per esaltare la macabra essenza della festa di Halloween? È stata questa la grande sfida dell’influencer Lele_hondo_official, che, insieme alla sua troupe composta da videomakers e fotografi della “Let Fer Production” e da Stefano Fiocca, ha scelto il bellissimo borgo di Vogogna, in provincia di Verbania, per dar vita ad un’esperienza a dir poco indimenticabile. E così l’ex bulloneria di Morino ed il castello Visconteo si sono prestate ad un esperimento capace di attrarre la curiosità di migliaia di followers.

“Ringraziamo i componenti della giunta comunale e gli addetti alla manutenzione ed amministrazione del castello, per essersi mostrati davvero gentili e disponibili – afferma il volto noto di Instagram -. Mi sono divertito. Le foto scattate ed il video girato proiettano pienamente chi osserva nell’atmosfera dark che cercavamo. D’altronde il medioevo è passato alla storia come un secolo buio, oscuro, sulla stessa scia di ciò che la tradizione di Halloween vuole”.

La bulloneria di Morino fu chiusa appena cinque anni fa ed il gruppo politico locale di “Forza Italia” ha proposto, qualche mese fa, un piano di interventi per renderlo sede di studi universitari. Un intervento auspicato che comporterebbe una spesa superiore al milione di euro e che lascia ben intendere quanto si intenda rilanciare un edificio di portata storica. Per Lele, i social possono i indubbiamente avere un ruolo per il raggiungimento di tale obiettivo: “Con i social networks è davvero possibile fare tutto al giorno d’oggi. A maggior ragione questi possono contribuire alla rivalutazione di una struttura unica nel suo genere, dalle indubbie caratteristiche storiche e dalle grandi potenzialità. Oggi nell’ex bulloneria si tengono numerose mostre”.

L’influencer ha potuto constatare quanto “in questi giorni si è parlato del fatto che un volto Nike abbia scelto Vogogna per un suo progetto. Innovare ed azzardare sono due verbi che mi piacciono davvero tanto. Se hai un’idea che credi possa funzionare, devi provare a realizzarla in tutti i modi. Sorprendere chi ti ‘segue’ è importante”.

Un set che non ha risparmiato una prima volta al protagonista: “È stato strano vedermi truccato. Non l’avevo mai fatto prima. Per questo motivo ero molto teso davanti all’obiettivo”. Agli inizi di marzo comincia l’esperienza con la Nike: “Quando partirò alla volta di Los Angeles, saranno trascorsi ben due anni dalle prime selezioni in Europa. Non è stato un cammino facile, ma sono riuscito a raggiungere una vittoria importante con sacrificio e dedizione. Sarà sicuramente grandioso collaborare con quello che ritengo il miglior brand al mondo. Sarà occasione per visitare posti che non conosco, indossare nuovi capi, avere nuovi occhi”.

Un’agenda piena di impegni per Lele, dopo le collaborazioni con il campione olimpico di skiroller, Cristiano Losio, e l’inaugurazione di un nuovo negozio a Domossola, dove, tra l’altro, è in fase di organizzazione un altro grande evento: “A dicembre si terrà una manifestazione dedicata ai bambini sempre presso il castello di Vogogna, organizzata dagli amministratori dello stesso. All’orizzonte tante partnerships con negozi online ed iniziative per il rispetto dell’ambiente. Al mio fianco ci saranno i miei agenti che, da qualche mese, stanno curando la mia immagine e che lo faranno durante tutto il biennio 2020/2021”.

Perché seguire Lele_hondo_official? “Per conoscere il mio mondo e sognare con me perché, credetemi, una vita senza sogni, è una vita mai vissuta”.

