Legge Codice Rosso secondo l’Avvocato Luigi Alfano: “Le aggressioni che subiamo sono lo specchio di una società malata “

Il Parlamento ha recentemente approvato la proposta di legge denominata Codice Rosso, proprio in merito a come succede nei pronto soccorso per indicare le emergenze più gravi, anche la violenza sulle donne avrà ora una “corsia preferenziale” per combatterla, con indagini più veloci. Scatteranno, inoltre, pene più pesanti in casi di violenza sessuale e stalking e vengono introdotti i reati di revenge porn e sfregi al viso oltre allo stop ai matrimoni forzati.

Ecco le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte in merito all’approvazione della suddetta legge: “Uno strumento pensato per aiutare le tante donne che quotidianamente sono minacciate, perseguitate, stalkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti. Non è la soluzione definitiva, e ne siamo consapevoli. Ma è un primo importante passo, che mi rende orgoglioso, nella direzione della rivoluzione culturale di cui il nostro Paese ha fortemente bisogno”.

Noi di Positanonews, invece, abbiamo sentito l’eccellente analisi dell’Avvocato Luigi Alfano, nonché il primo avvocato in Italia ad aver fondato proprio lo sportello antistalking per gli uomini e per le donne. “Queste violenze che ci attanagliano ormai sono sintomo di una regressione neuroantropologica che va fermata. Un sistema malconcio e malato può essere ovviato facendo formazione, educando, studiando, preparando. Le continue aggressioni che subiamo noi operatori del diritto, forze dell’ordine e pronto soccorso, sono lo specchio di una società malata, impulsiva e violenta che ha annoverato in sé questo caos mentale tramutandolo in follia. Questi problemi vanno affrontati con la preparazione e con la formazione – prosegue l’Avvocato – evitando le criticità che possono essere superate con l’impegno di operatori del diritto, magistrati, Università ed agenzie educative. Sono fiducioso – conclude Alfano – che questa mala giustizia si trasformi in una buona giustizia, perché abbiamo le competenze per dare spazio e importanza all’educazione e la formazione.”