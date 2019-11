Lecce – Cagliari: non solo sport!

Finisce 2-2 il recupero della partita Lecce – Cagliari, giocatasi oggi pomeriggio alle 15, dopo il rinvio di ieri per impraticabilità del campo, dovuto ad avverse condizioni meteorologiche! Un “gemellaggio” sotto il nubifragio che ha visto i tifosi giallorossi offrire ospitalità ai cagliaritani che, quindi, avrebbero dovuto trascorrere una notte in più nella loro città! Un gesto di umanità che ha colpito positivamente il mondo del calcio ed il presidente del Lecce, in particolare, che ne ha dato l’annuncio! Quando a vincere è il buon cuore piuttosto che i 3 punti!