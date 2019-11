L’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi ha emesso un comunicato relativo agli allarmismi creatisi sull’utilizzo delle borracce distribuite nelle scuole della costiera. Ecco quanto dichiarato:

In seguito all’allarmismo generato da alcune dichiarazioni spontanee e prive di fondamento riguardanti la sicurezza delle borracce distribuite nelle scuole della costiera, noi del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, nella figura del Presidente Andrea Ferraioli, riteniamo opportuno far chiarezza sulla questione.

Documentazione sulla sicurezza delle borracce in tritan









Cercheremo di rispondere in maniera chiara affinché anche i non addetti ai lavori non abbiano dubbi sulla sicurezza del tritan, materiale di cui sono composte le borracce. Il tritan è un polimero di nuova generazione che, a differenza di alcune bottiglie d’acqua che troviamo nei supermercati, non contiene e non rilascia sostanze nocive per la salute. Infatti, il tritan ha superato tutti i test che assicurano la sicurezza di questo materiale a contatto con sostanze alimentari. Anche dopo molto tempo e a temperature molto elevate, non rilascia sostanze chimiche nell’acqua.

Il simbolo riportato sotto le borracce, laddove è presente il numero 7, che alcuni identificano come simbolo di tossicità, è semplicemente il simbolo del riciclo e significa che il tritan deve essere conferito nel multi materiale.

Alleghiamo le certificazioni di conformità dell’azienda produttrice e le analisi sul materiale che ne attestano la compatibilità con la salute.

Ci rivolgiamo a tutti i genitori: state tranquilli. Abbiamo selezionato le borracce con cura perché anche noi ci teniamo tantissimo alla salute dei nostri figli.