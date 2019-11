Vico Equense come Sorrento . L’affare dei box interrati è enorme e garantito!!!

Si costruiscono le palificate perimetrali… si scava velocemente il terreno fertile che viene portato via (pochi sanno che per formare appena cinque centimetri di spessore di humus la Natura impiega oltre 500 anni!!!) … quindi si montano pilastri, travi e solai quasi come in un gioco del LEGO.

Un solo box, di circa 3m x 5m costa in media 40.000 euro. In alcuni punti strategici (es. Piazza Tasso a Sorrento) hanno venduto box sul livello stradale anche a 120.000 euro!!! Si fa presto a fare i conti.

Si sa che in penisola sorrentina e costiera amalfitana vige una legge speciale (la n°35/87) che tutela il paesaggio di un territorio unico al mondo. Ma reiterati tentativi di favorire gli imprenditori del calcestruzzo armato hanno partorito una nuova legge regionale (la n°19/2001) che “lasciava intendere” che i parcheggi interrati si potessero costruire in “deroga” alle norme di tutela. Tale discutibile normativa ha dato il via, in quasi un ventennio, ad un immane saccheggio dei giardini della penisola sorrentina non più redditizi come un tempo. Le invasioni dei turchi a confronto erano scaramucce!!! Tale frenetico scempio è stato indicato dal WWF come il “business di BOXLANDIA!

Dopo innumerevoli denunce, plurime sentenze del TAR, del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e della Giustizia Penale hanno dato ragione agli ambientalisti: la maggior parte di quelle opere non si sarebbero mai potute costruire!!!

Eppure c’è ancora chi fa finta di nulla … e continua ad autorizzare tutto e a tutti. Il Comune di Vico Equense è uno di quelli dove opere edili, a ben vedere non autorizzabili, continuano impunemente ad essere “autorizzate” … dal mare ai monti.

Claudio d’ Esposito WWF Terre del Tirreno