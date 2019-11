La terra trema, e noi che il terremoto lo abbiamo vissuto in prima persona, non possiamo che essere profondamente solidali con gli amici albanesi. Ecco perchè giunge ancor più interessante l’appuntamento di oggi presso l’aula Magna dell’Università di Napoli “Federico II” alle ore 17.30 con ingegneri, geotecnici e studiosi di questo settore e non. Si parlerà infatti di quello straordinario monumento all’equilibrio che è la Torre di Pisa che venne salvata dal crollo e stabilizzata, almeno per i prossimi 300 anni, non raddrizzata essendo nata storta e tale destinata a rimanere. Di questa straordinaria avventura scientifica ci parlerà il professor Carlo Viggiani (Geotecnico) autore del libro che verrà presentato in quest’occasione “Senza neanche toccarla” (Hevelius Editore). Con lo scrittore ci saranno il rettore Gaetano Manfredi, il professor Michele Jamiolkowski, emerito di Ingegneria Geotecnica del Politecnico di Torino e il professor Salvatore Settis, emerito di Archeologia Classica della Normale di Pisa da sempre attento analista del patrimonio artistico e ambientale del nostro Paese.

a cura di Luigi De Rosa