La senatrice Liliana Segre cittadina onoraria di Ercolano

Il Consiglio Comunale di Ercolano ha approvato all’unanimità la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Un’iniziativa questa per sottolineare l’inestimabile contributo che quotidianamente la senatrice mostra contro ogni forma di odio e violenza. La risposta della signora Segre non è tardata ad arrivare e il Sindaco, l’Avv. Ciro Buonajuto, ha voluto condividerla con tutti, pubblicando un post sul suo profilo Facebook. “Sarà per me motivo d’orgoglio diventare vostra concittadina onoraria”, questa una frase estratta dalla lettera di replica, dalla quale emerge reale commozione.

Siamo dinanzi ad un episodio in cui non esiste da distinzione tra maggioranza e opposizione, ma si dà ampio spazio al senso di libertà e responsabilità sociale.