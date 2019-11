Per la rubrica “Io proprio io” intervistiamo Alessio Cosenza dei ragazzi del San Vito Positano

Per la rubrica “Io proprio io ” ascoltiamo il 17enne Alessio Cosenza, dei ragazzi del San Vito Positano. Alessio studia al Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta. Alessio gioca nel ruolo di terzino destro ed ha mosso i suoi primi passi sul campo verde quasi 8 anni fa. Quella per il calcio è per lui una grande passione ed il suo sogno è di continuare a praticare questo sport.