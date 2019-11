La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi a Piano di Sorrento . Maurizio Costanzo svela un retroscena su Antonella Clerici

Piano di Sorrento. Questa mattina Elisa Isoardi a Villa Fondi per il Premio Agnese. Un evento attesissimo per il Forum sul Turismo, ma l’attenzione è sulla Isoardi e sul suo futuro con o dopo la Prova del Cuoco.

Il decano della televisione italiana Maurizio Costanzo ha affrontato sul noto settimanale Nuovo uno degli argomenti più spinosi delle ultime settimane, offrendo una sua analisi sul probabile cambio della guardia in vista a La Prova del Cuoco. La Rai ci avrebbe ripensato rispetto all’estromissione di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, a favore di Elisa Isoardi. In riferimento ad una risposta rivolta da un lettore del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, che ha fatto una riflessione sulle dinamiche televisive davvero strane, Maurizio Costanzo ha dichiarato che se torna Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, senza ombra di dubbio Elisa Isoardi avrà altre possibilità, dopo che in questo biennio è riuscita a conquistare la sua fetta di pubblico e a farsi benvolere dopo le iniziali remore.

Le pagelle tv di Maurizio Costanzo, pubblicate ogni settimana sulla rivista di gossip Nuovo, sorprendono sempre. Ad Annalisa di Perugia, la quale si è interrogata sul ritorno di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, non nascondendo un certo dispiacere nei confronti di Elisa Isoardi che proprio ora sta andando meglio negli ascolti (qualche giorno fa La Prova del Cuoco ha fatto registrare ascolti da record!), Maurizio Costanzo ha affermato che non possiamo prevedere che cosa accadrà nei prossimi palinsesti ed è ancora troppo presto per fare previsioni. Qualche giorno fa la Clerici ha smentito il ritorno a La Prova del Cuoco ai microfoni di Striscia la Notizia anche se le sue dichiarazioni non sono sembrate del tutto sincere. Secondo il conduttore e marito di Maria De Filippi, quando Antonella Clerici ha lasciato La Prova del Cuoco sono stati in molti i sostenitori che hanno deciso di non guardare più il cooking show del mezzogiorno di Rai1, schierandosi di conseguenza contro Elisa Isoardi. Il ritorno di Antonella, che questa sera sarà in giuria a Tali e Quali (prima edizione non Vip di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti su Rai1), sorprenderebbe tutti:

“Lei, pur continuando a firmare il programma, aveva detto chiaro che dal suo addio si sarebbe voluta dedicare alla famiglia. Possibile che abbia cambiato idea? Di certo se così fosse, farà felice tanti ammiratori”.

Elisa Isoardi: gli ascolti de La Prova del Cuoco scendono dopo il record di ascolti

Dopo aver fatto registrare il record stagionale, segnando 1.566.000 telespettatori e il 12.52% di share, la puntata de La Prova del Cuoco di mercoledì 20 novembre ha fatto registrare 1.418.000 e 12.4% di share. Gli ascolti si sono avvicinati all’ennesimo minimo storico e record negativo dello scorso anno, quando Elisa Isoardi ottenne il 12,99% di share lasciando vita a facile a Forum. Due anni fa con Antonella Clerici la trasmissione era stabile al 16%. Purtroppo ancora la direzione da prendere non è chiara per la conduttrice e per gli autori.