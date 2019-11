La poetica della ricucitura al Madre

Napoli – Al Madre, fino al 13 gennaio 2020, la personale dell’artista coreana Yeesookyung (Seoul, 1963). La mostra dal titolo “Whisper Only to You” riprende il tema caro alla scultrice di Seoul quello della ricucitura. Yeesookyung è salita alla ribalta dell’arte contemporanea concettuale per i suoi assemblaggi di cocci, schegge, pezzi di porcellana che assumono nuova forma. La sua poetica della ricucitura si presta ad una doppia interpretazione: fisica e psichica. La “ricucitura” è proposta dall’artista sia come risanamento delle ferite interiori che ricostruzione della realtà che va oltre l’effimero, aggiunge in un certo senso e completa il concetto caro al kintsukuroi giapponese, in questo caso la resilienza è esaltata dalla “ricucitura” dell’oggetto con oro e argento.

