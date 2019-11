\"La pancia in tour\" di Gabriella Martinelli fa tappa a Santa Maria a Vico

Gabriella Martinelli, cantautrice di origini pugliesi, sarà in concerto allo Smav di Santa Maria a Vico, Terra di Lavoro, sabato 23 novembre a partire dalle ore 22:30. L’artista che è attualmente in lista per San Remo giovani, dopo decine di date in tutta Italia sta per concludere il suo tour che ha preso il via nell’aprile 2018 con la contemporanea uscita del suo album “La pancia è un cervello col buco”. L’accompagnano in questo suo viaggio musicale Paolo Mazziotti (al basso), Andrea Jannicola (alla chitarra), Alessandro Marzi (alla batteria), Andrea Libero Cito (violino) Erika Scorza Corallo (ai cori). La Martinelli ha nel suo curriculum un’esperienza da studentessa presso l”Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, dove ha avuto modo di conoscere Nicolò Fabi e altri artisti di successo. L’Officina Pasolini è un laboratorio di alta formazione, l’unico istituto pubblico in Italia dove si insegna la canzone ma la Martinelli ha imparato il “mestiere” soprattutto come busker in giro per l’Europa, suonando in teatri, festival e club. “La pancia è un cervello col buco” è un disco con otto tracce che raccontano storie di donne dove l’ironia veste storie e luoghi. Scrive la Matinelli stessa sulla sua pagina facebook – Signorine Bovary piene di dubbi e incertezze dilanianti. Signorine felicità colorate come le stoviglie, di nostalgia, oppure di slancio verso nuove spensieratezze. Creature libere, a volte come il peccato, espressioni dei sentimenti e compagne di baci che tradiscono tre volte, come il canto di un gallo. Protagoniste di altre vite oltre le loro, oltre la nostra – .

info : Smav, Via Ferdinando D’Aragona, 38 Santa Maria a Vico 81028 CE

www.facebook.com/gabriella.martinelli.39

a cura di Luigi De Rosa

(foto tratte dal web)