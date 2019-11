Napoli – Sabato 30 novembre alle ore 19:30 presso la Chiesa di San Potito, di fronte alla Galleria Principe di Napoli, si concluderà il III Workshop – L’ematologia, l’oncologia e la Medicina del dolore tra umanizzazione delle cure e Precision Medicine – seguirà l’evento gratuito “Lo sguardo di dentro”, e il concerto “That’s Napoli”.

“Lo sguardo di dentro” è una mostra fotografica che in 22 scatti narra il vissuto emotivo degli operatori sanitari coinvolti nell’assistere i pazienti nella fase critica del fine vita, a organizzare l’evento sono stati i componenti del percorso formativo per gli operatori dell’A.O. Asst Nord di Milano Cure Palliative domiciliari e Hospice Bassini, ideato da Ico Gasparri, artista sociale, e Nausika Gusella, psicologa-psicoterapeuta del team sanitario milanese. Gusella e Gasparri illustreranno le dinamiche del progetto finanziato dall’Associazione Una mano alla vita Onlus . Alle ore 21 si terrà il concerto That’s Napoli, coro della Città di Napoli in chiave pop composto da 22 giovani cantanti e 4 musicisti, diretto dal Maestro Carlo Morelli Castaldi. La Curia di Napoli ha messo a disposizione la chiesa di San Potito, Questo rappresenta il primo appuntamento del progetto “Comunicare con un sorriso” per formare gli operatori e gli stakeholders con un format coinvolgente e accessibile a tutti. Da gennaio seguiranno altre iniziative in ambito artistico, una serie di workshop formativi e il lancio di un magazine online che riguarderà il delicato tema della comunicazione in sanità e del ben-essere approfondendo patologie e terapie con un linguaggio semplice e fruibile per tutti”.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria a mezzo e-mail a info@napolilab.it o messaggio al 3939888594

(le foto nell’articolo sono tratte dal web è ritraggono la dott.ssa Nausika Gusella, l’artista Ico Gasparri e il coro That’s Napoli durante l’esibizione 2018)