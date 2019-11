La madre di Nadia Toffa, il libro su di lei ai bimbi della Terra dei Fuochi. Don Patriciello raccogliamo appello . Aveva chiesto aiuto a Scala, dove era andato su invito di Padre Enzo Fortunato responsabile dei Francescani ad Assisi, nella città più antica d’ Amalfi di fronte Ravello, noi di Positanonews gli abbiamo promesso sostegno. Quello che possiamo fare dalla Costiera amalfitana è parlar di un problema che nessuno risolve. La mamma di Nadia Toffa ha parlato per la prima volta della figlia in un programma televisivo. Dopo la scomparsa della figlia, lo scorso 13 agosto, la signora Margherita è stata ospite a Quarto Grado, insieme a don Patriciello, ricordando la iena e il suo grande impegno per i bambini malati della Terra dei fuochi.