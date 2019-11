La danza magnifica dell\'unicorno gentile che insegna a sognare

L’unicorno è uno degli animali mitici più amati dai bambini, nasce dalla storia d’amore tra un liocorno cacciatore “ammaestrabile” solo da una vergine, nel medioevo era simbolo dell’umiltà condensata in un animale piccolo ma invincibile. Come diceva ieri a Sorrento durante la IV edizione del Premio Paolo Lionelli il Maestro Marcello Aversa: “ci vuole umiltà e il coraggio di non rinunciare a inseguire i sogni per raggiungere obiettivi fantastici nella propria vita”. C’è una piccola grande artista che a quest’unicorno, piccolo, umile, sognatore e invincibile somiglia tantissimo: è Chiara Bersani. Chiara è affascinante e bella nella sua unicità, incanta e seduce lo spettatore come poche per questo dalle pagine di un giornale di Positano, città che con la danza ha un feeling che vanta quasi mezzo secolo di spettacoli di danza di alto profilo grazie soprattutto ai compianti Léonide Massine e Rudol’f Nureev, ci fa molto piacere segnalarvi il suo spettacolo che si terrà presso il Comune di Ferrara il 26 novembre alle ore 19.30 (info 0532202675) : “Gentle Unicorn”.

Luigi De Rosa

info www.chiarabersani.it/it/gentleunicorn