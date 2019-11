La Croce Rossa Costa Amalfitana al I Meeting Regionale Giovani della CRI Campania

Il Comitato Costa Amalfitana domenica 24 novembre ha preso parte al primo meeting dedicato ai giovani della Croce Rossa Italiana della Campania, che si è tenuto a Salerno, presso la caserma del 19° Cavalleggeri Guide. “Yes We can Change”, questo è il motto dell’evento che ha richiamato più di 150 persone provenienti da tutti i comitati Campani snodatosi tra la prima parte della giornata con la competizione tra squadre e la seconda parte sui REDx.

Il primo Meeting Regionale è stata una competizione che ha coinvolto i Giovani CRI di tutto il territorio regionale. L’intera giornata è stata dedicata a prove inerenti le attività rivolte alla Gioventù e l’operato dei Giovani all’interno degli Obiettivi Strategici 2030 di Croce Rossa Italiana, abbracciando sia le conoscenze teoriche che le soft skills che caratterizzano le nuove generazioni.

Durante la mattina c’è stato un momento di competizione, formazione e aggregazione tra i volontari partecipanti.

Sono state ben 9 (tra cui quella di Costa Amalfitana), le squadre che hanno accettato la sfida e si sono confrontate su 7 scenari diversi che abbracciavano la simulazione di un’emergenza, la cooperazione internazionale e la lotta al pregiudizio.

Nel pomeriggio, con il più noto format dei REDx (che traggono ispirazione dalle conferenze TED, con interventi di 15 minuti circa) si è prefisso, attraverso la testimonianza di ospiti illustri (youtuber, medici, volontari, associazioni, enti ecc.), come obiettivo quello di far comprendere ai Giovani CRI l’importanza che loro rivestono nella Croce Rossa e ciò che diventeranno, fra uno, due, dieci anni. Una questione saliente è far capire che i Giovani sono potenziali Agenti di Cambiamento, ed è importante esserne consapevoli.

Un momento unico nel suo genere, dove si sono susseguiti gli interventi di ospiti tra cui il dott. Cristiano Giardiello, Andrea Ferraioli (presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi), Claudio Gubitosi (presidente del Giffoni Film Festival), Rosario Sepe (che ha parlato del progetto Movida Sicura) e tanti altri ancora, portatori di testimonianze di chi partendo da un’idea sono riusciti ad indurre un cambiamento sociale perché è questa la sfida dei giovani volontari.