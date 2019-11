LA CLASSE V D DEL LICEO SALVEMINI PER BOOKSOPHIA

Coordinati dalla docente Angela Esposito, e supportati dagli inviati di Positanonews, i ragazzi della classe V D, si sono adoperati per partecipare in maniera attiva e al meglio alla manifestazione Booksophia Festival della classicità. Oltre a seguire quante più conferenze in programma possibili, si sono prodotti di volta in volta in giornalisti intervistatori, operatori video, filmaker, registi di scena, sottoponendo i professori relatori a interviste e quesiti, elaborati precedentemente o maturati dalla conferenza seguita. Racconti di esperienze e percorsi formativi da parte di Capecelatro o Roberto Reale, Lauritano filosofo, Sandro Ruotolo, Giovanni Gugg, Stefano Ruocco, Domenico Palumbo e tutti gli altri, hanno incuriosito e invitato alla riflessione. I video curati dai ragazzi sono sul canale youtube di Positanonews , e saranno materiale importante, una volta elaborati e sintetizzati, in sede di esami di maturità. Di seguito pubblichiamo gli elaborati a caldo dei ragazzi:

È una storia che inizia con 17 coltellate in un locale.

L’abbiamo ascoltata in uno degli

incontri più belli e toccanti che quest’anno hanno costellato la terza edizione di Booksophia, molto più di un Festival della classicità – oserei dire -, dalla voce di Fabrizio Capecelatro, giornalista sotto scorta per le sue inchieste sulla ‘Ndrangheta ed autore del romanzo Omissis 01, la vera storia di Rosa Amato.

Una festa che finisce in un mare di sangue, quello del fratello di Rosa: Carlo Amato.

Ha 20 anni e il suo errore è l’aver sfidato il figlio di Francesco Schiavone, soprannominato Sandokan nel tentativo di difendere una sua amica che alcuni ragazzi stanno importunando, secondo testimonianze confermate successivamente dal suo gruppo di amici. I ragazzi però non erano semplici studenti di un liceo: appartenevano al clan dei Casalesi.

A sporcarsi del sangue di Carlo non sarà solo quel gruppo di ragazzi, ma anche un poliziotto, che arrotonda lo stipendio lavorando fuori al locale come buttafuori.

Per proteggere la sua posizione, quella sera decide di ripulire tutto e allertare i soccorsi solo quattro ore dopo.

Quel silenzio e l’omertà degli amici di Carlo, che non osano raccontare nulla dell’accaduto, devieranno completamente il corso della vita di Rosa.

La giovane, residente a Santa Maria Capua Vetere, all’epoca dei fatti studiava giurisprudenza e progettava una vita completamente diversa da quella che ad oggi ci racconta.

La passione per le leggi si trasforma in lei in desiderio di vendetta, non solo verso i casalesi, ma nei confronti dei stesso concittadini, che avevano taciuto per paura.

È lo stesso terrore che, nel loro disegno di morte, Rosa e suo padre Salvatore pretenderanno per se’.

È così che i due mettono su un clan – nel blitz del 29 luglio 2009 verranno arrestate all’incirca 25 persone – e danno il via a un’attività illecita basata sull’uso di slot machine truccate.

Battere i casalesi sul loro stesso terreno diventa una questione di principio per Rosa e Salvatore.

Ben presto però quel desiderio di vendetta si trasforma in un interesse prevalentemente economico: “Mi sono fatta prendere la mano dai soldi”, è così che dirà Rosa più tardi.

In seguito all’arresto Rosa va incontro al 41 bis – un provvedimento di massima sicurezza che prevede che il detenuto stia 23 in isolamento in una cella e abbia diritto a una sola ora di socialità, in cui poter incontrare al massimo 3-4 detenuti allo stesso regime detentivo -.

Rosa durante questi anni ha la possibilità di vedere la figlia Valerie solo per poche ore al mese.

Ma può una madre accontentarsi di così poco?

È lo stato di abiezione a cui è giunta a spingerla verso una rinascita: ripone nuovamente fiducia nelle Istituzioni, e collabora con lo stesso Stato dapprima amato e poi ferocemente odiato e oltraggiato.

Quello a cui apparteneva il poliziotto che lavorava all’ingresso della discoteca in cui suo fratello Carlo aveva perso la vita, ma anche quello per cui lavorano i quattro agenti che, a seguito del ricovero della mamma di Rosa, chiedono al giudice di accudire Valerie per evitarne l’adozione presso una nuova famiglia.

Uno Stato sicuramente diversificato,costituito da giusti e ingiusti (come ogni cosa d’altronde),in cui però non bisogna mai smettere di credere; con cui ad oggi Omisis 01(nome in codice di Rosa in seguito al pentimento) ha deciso di collaborare.

Questa è una storia di una ragazza che si è trovata di fronte a un bivio: essere madre, oppure tacere anche per non aggravare la situazione del padre.

Non è solo un racconto, è la storia di una vita. Un toccante monito per dare nuovo slancio alla lotta contro la mafia e le ingiustizie, contro quel cancro che può e deve essere debellato, come amava dire Giovanni Falcone.

La vicenda di Rosa ci insegna che il male, quando assale, può condurre alla morte, senza gli opportuni anticorpi.

Valeria Astarita

“NON LI AVETE UCCISI. LE LORO IDEE CAMMINERANNO SULLE NOSTRE GAMBE.”

Non solo legalità, ma verità e giustizia.

“19 luglio 1992, una Strage di Stato”.

È questo il titolo della conferenza di apertura della III Edizione della rassegna culturale Booksophia, svoltasi a Massa Lubrense, presieduta dai Dott. Domenico Marzaioli e Domenico Lanzillo, esponenti dell’organizzazione ‘Movimento delle Agende Rosse’ e moderata dal Prof. Antonino Siniscalchi.

IL MOVIMENTO e L’ORIGINE

L’organizzazione nasce il 17 luglio 2006, quando Salvatore Borsellino, fratello dell’eroe-magistrato Paolo Borsellino, incoraggiato dalla madre Agnese, decide di diffondere e rendere giusta memoria al lavoro coraggioso di un uomo che ad oggi costituisce un simbolo per la lotta anti-mafia.

Il movimento, come il fondatore stesso sostiene, è frutto della moltitudine di incontri tenuti in tutta Italia, al fine di divulgare tematiche ormai riposte nel cassetto. Ha quindi per obiettivo la denuncia nei confronti di una società corrotta, omertosa e immobile.

Il nome dell’associazione ha origine dal regalo onorifico conferito dall’Arma dei carabinieri al giudice: un’agenda di colore rosso (da qui il nome) recante lo stemma dell’ordine, la quale, soprattutto a partire dalla morte del collega Giovanni Falcone, divenne preziosa custodia delle ricerche, indagini e pensieri del magistrato.

VIA D’AMELIO, 19 luglio 1992.

É la mattina del 10 luglio . La signora Pietrina Valenti entra nella stazione dei carabinieri per denunciare il furto della sua Fiat 126 color amaranto. Non è un furto qualsiasi. Quell’auto serve a qualcuno per imbottirla di esplosivo e fare una strage.

Sebbene conscio della precarietà delle sue condizioni, al punto da definirsi ‘ un morto che cammina’, Paolo infatti non rinuncia alle proprie abitudini, e, com’è solito, la domenica del 19 luglio alle ore 17.00 esatte si reca in visita alla madre, accompagnato dalla squadra di scorta. Alle 16.58 e 20 secondi le due auto blindate del magistrato , appena accostate dinanzi al palazzo, saltano in aria. A morire sono in cinque: Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Claudio Traina, Agostino Catalano, Walter Cosina e Vincenzo Li Muli, mentre a risvegliarsi dal coma in ospedale è solo l’autista Antonino Vullo.

Fumo , urla, fiamme, sirene, terrore.

Brandelli di carne umana schizzati sino al quarto piano dell’edificio, proiettili che esplodono nelle fondine degli agenti a causa della violenza dell’impatto.

Eppure, tra i numerosissimi poliziotti già presenti sul posto, c’è chi non sembra essere per nulla scosso dalla scena ed è piuttosto intento alla ricerca di qualcosa di vitale importanza. Si tratta della preziosa agenda del magistrato, custodita nella valigetta che di lì a poco sarebbe scomparsa per qualche minuto – il tempo necessario ad estrarne l’oggetto di interesse prima di riporla nuovamente all’interno dell’auto mentre le fiamme ancora divampano.

La domanda sorge spontanea: quanto affilata poteva essere la lama delle informazioni contenute nell’agenda? Chi avrebbe potuto esserne colpito?

La verità è che Paolo Borsellino era diventato una figura per molti, moltissimi, temibile.

Operava in una Palermo in cui, come scrive Attilio Bolzoni in “Uomini soli”: “la giustizia è immobile. Molti delitti restavano ignoti. I processi si decidono la domenica in campagna e d’estate nel villino a mare. Gli ergastoli sono destinati esclusivamente ai delitti umani, quelli che si trascinano ai margini di una Palermo che è un recinto, popolata da una tribù che sopravvive proteggendo se stessa”. “A Paolo Palermo non piaceva, per questo imparò ad amarla, perché il vero amore consiste nell’amare quello che non ci piace per poterlo cambiare” aggiunge Ruggero Cappuccio in Essendo Stato.

In tale contesto il magistrato, e al tempo procuratore di Marsala, emerse negli anni ‘80 come figura rivoluzionaria, determinata ad abbattere, in collaborazione con il suo collega e più fidato amico Giovanni Falcone, l’ormai radicato sistema mafioso: Cosa Nostra.

PERCHE CONDANNATI A MORTE?

Il mitico duo si era liberato

dalla caligine che aveva offuscato le indagini fino a quel momento, aveva basato le proprie ricerche sull’analisi commista delle informazioni, seguendo la ‘via del denaro’.

A mano a mano le inchieste andavano svelando una fitta trama di interessi, connivenze e fecero scaturire i primi pentimenti. Le confessioni di Tony Buscetta e Salvatore Contorno resero possibile la celebrazione del maxi Processo tenutosi dal 10 febbraio 1986: 349 udienze, 1314 interrogatori e 635 arringhe. La sentenza di primo grado che concluse il Maxiprocesso decretò 346 condannati; 19 ergastoli; 114 assoluzioni; le pene inflitte raggiunsero i 2665 anni di reclusione. Il maxi processo si concluse nel mese di dicembre del 1987.

Un’autentica vittoria per il pool anti mafia.

Il processo segna una tappa storica nella lotta all’antimafia, la costruzione di un apposito bunker per la sua concretizzazione lo testimonia.

Ma le indagini sono invasive, troppo , la mafia le teme .

Il 23 maggio 1992, ore 16.40 Giovanni Falcone viene ucciso nella Strage di Capaci, Paolo Borsellino la ricorda come la morte di un fratello.

UN FRATELLO PER LA VERITÀ

< > denuncia il fratello Salvatore Borsellino col cuore in gola. In essa da 57 giorni il magistrato annotava non soltanto quanto aveva scoperto sui mandanti dell’assassinio di Giovanni Falcone, ma anche sulla ‘scellerata’ trattativa mafia / Stato, favorita da ‘pezzi deviati’ dello Stato. Paolo non si arrende, non si arrende neppure il primo luglio quando, nello studio di Nicolò Mancino, neo ministro dell’interno, viene esortato ad abbandonare le proprie indagini, poiché lo Stato stava trattando con l’anti-Stato.

La sua ricerca si fa veemente: annota tutto. Incontri. Telefonate. Segna data e ora di ogni appuntamento. Gli appunti raccolti nell’agenda segnano la sua condanna a morte: sembra imminente il pericolo che Paolo denunci la trattativa all’opinione pubblica. Paolo doveva sparire e prima che a ciò provvedesse la mafia.

La strage di via D’Amelio si configura dunque come una pagina tremenda e buia della storia d’Italia, notte della Repubblica.

AGENDE ROSSE OGGI

Armati di agenda rossa levata al cielo, ormai da dieci anni familiari del magistrato e comuni cittadini combattono affinché sia fatta giustizia sui veri mandanti dell’attentato. Si tratta di una lotta intrapresa sin dall’indomani della morte di Paolo, segnata dal rifiuto da parte della famiglia del funerale di Stato.

È una lotta, a difesa della verità e della giustizia, che riguarda ciascuno di noi, interpellato a difendere e presidiare, oltre ogni vago riferimento alla legalità, il corretto funzionamento delle Istituzioni e di ogni suo organo.

La testimonianza diretta e appassionata di Salvatore Borsellino, la ricostruzione dolorosa di Domenico Marzaioli, l’accalorato appello di Domenico Lanzillo ci hanno ricordato che verità è giustizia, sì, sono cosa nostra.

Annachiara Dilengite e Gabriella Tango