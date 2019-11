La campionessa mondiale Nikolina Sustic sarà alla Sorrento – Positano 54Km

Sorrento Positano ultramarathon, 54km (Bronze Label Iau) cresce sempre più e tutti vogliono correrla. Già centinaia gli iscritti, tra questi anche diversi grandi campioni. L’1 dicembre 2019 è stato già annunciato al via in costiera sorrentina il bresciano Marco Menegardi, campione italiana di ultramaratona, vincitore della 100km del Passatore 2019.

La bella notizia di oggi è che sarà al nastro di partenza anche la croata Nikolina Sustic, niente meno che la campionessa mondiale in carica della 100km, titolo vinto un anno fa al mondiale che si è tenuto proprio nella sua terra croata, con il crono straordinario di 7h20’34”.

Anche Nikolina Sustic ha vinto la 100km del Passatore quest’anno, ma a differenza di Marco Menegardi, per lei era il quinto successo consecutivo sulle mitiche strade da Firenze a Faenza. Una vera fuoriclasse delle ultramaratone, con decine di successi in tutto il mondo, è venuto il momento di provare a salire sul gradino più alto del podio anche della Sorrento Positano Ultramarathon. Marco Menegardi – Nikolina Sustic, al via dunque sulle strade tra Sorrento e Positano i due vincitori della 100km del Passatore.

In programma domenica 1 dicembre 2019 ci sono due distanze: Ultra Marathon di 54 km che ha ottenuto la Road Race Bronze label Iau e la Panoramica di 27 km. Due diversi percorsi per permettere a tutti coloro che vogliono fare un’esperienza unica di correre in uno dei panorami più suggestivi. Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Sant’Agata sui due Golfi e Positano con i corridori immersi nell’atmosfera che solo questi luoghi possono regalare. Previsti due nuovi rilevamenti cronometrici, al km 21,0975 (Gran Premio Nastro Verde) e al km 50 (Trofeo della Costiera), saranno stilate quindi anche queste due classifiche dedicate. Per accedere a queste classifiche l’atleta dovrà in ogni caso terminare la gara giungendo al traguardo in Sorrento. Info e iscrizioni