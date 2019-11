La burgeria D’Ausilio lancia il panino “solidale” Capitano Raf a favore de La Scalzabanda, l’orchestra giovanile di Montesanto

Alla burgeria D’Ausilio di Napoli arriva il “Capitano Raf”, un nuovo panino con cui raccogliere fondi per l’acquisto di strumenti musicali da donare a La Scalzabanda, l’orchestra giovanile del quartiere popolare di Montesanto che ha come mission l’integrazione sociale attraverso la pratica musicale collettiva. Il panino Capitano Raf, che si ispira al nome d’arte di Raffaele D’Ausilio, quarta generazione di una famiglia di macellai e patron dell’omonima macelleria e burgeria di via Tarsia, sarà disponibile fino al 31 marzo. Per ogni panino venduto verranno raccolti 3 euro con cui, in primavera, si andranno ad acquistare gli strumenti musicali da donare all’orchestra.

L’idea è nata come segno di riconoscenza nei confronti del quartiere che dal 2005 ha accolto D’Ausilio, presente a Montesanto inizialmente solo con la macelleria e da 3 anni anche con l’adiacente burgeria che si avvale della collaborazione del griller Venerando Valastro.

Capitano Raf, un bun contenente un burger di sashi beef, la pregiata carne di vacca finlandese rinomata per la sua elevata marezzatura, rappresenta il fiore all’occhiello del nuovo menu che al suo interno annovera anche numerose altre chicche come le bombette pugliesi o diversi tagli di carne pregiate.

La Scalzabanda

La ScalzaBanda è la banda musicale dei ragazzi e dei bambini del quartiere napoletano di Montesanto. Il progetto ha avuto inizio nel mese di febbraio 2012 e coinvolge attualmente circa 75 giovani musicisti, a partire dai 5 anni, provenienti da contesti socioeconomici molto eterogenei. Il progetto apre le porte anche a ragazzi extracomunitari, con problematiche sociali di diverso tipo o diversamente abili. Il reclutamento degli allievi avviene attraverso la collaborazione di alcune scuole e mediante un lavoro d’informazione e coinvolgimento diretto degli abitanti del quartiere.

D’Ausilio Burgeria & Macelleria

Via Tarsia, 9

Napoli

Tel. 081 7901382

Aperto a pranzo e a cena

Chiuso domenica a pranzo e lunedì