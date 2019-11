Juventus 122 anni di storia . I bianconeri festeggiano . Buon compleanno alla zebra . Oggi primo novembre è una giornata importante per tutte gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche ed in particolar modo per i tifosi della Juventus, il club bianconero festeggia 122 anni ed adesso si prepara con fiducia al proseguo della stagione con l’intenzione di confermarsi sempre più protagonista. Era il 1° novembre 1897 e su una panchina di Corso Re Umberto a Torino un gruppo di studenti decidono di fondare una società sportiva, il nome scelto rappresenta una parola in latino che significa ‘gioventù’, nasce così la Juventus. Eugenio Canfari il nome del primo presidente. Tre anni dopo la società si iscrisse al primo campionato nazionale mentre il primo titolo arrivò nel 1905, il primo di una lunga serie per quello che è diventato il club italiano più titolato. L’anno successivo il presidente della società Alfred Dick dopo una discussione con lo spogliatoio lasciò la Juventus. Dopo la prima guerra mondiale i bianconeri iniziarono a conquistare buoni risultati, il primo ciclo vincente giunse tra il 1930 ed il 1935 quando arrivarono cinque scudetti consecutivi. Nel secondo dopoguerra la Juventus tornò alla ribalta sotto la presidenza di Gianni Agnelli ed in seguito con suo fratello Umberto. Il resto è storia con la Juventus sempre protagonista in ambito nazionale ed internazionale. Buon compleanno Vecchia Signora con l’intenzione di festeggiare ancora di più nei prossimi mesi…