Juve Stabia-Salernitana, trasferta senza provincia: al ‘Menti’ solo i residenti a Salerno

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali ma è terminato il Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) in vista del derby in programma sabato allo stadio “Menti” tra Juve Stabia e Salernitana. La novità dell’ultim’ora è rappresentata dal fatto che i biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente dai tifosi granata residenti a Salerno città (e quindi non in provincia) e in possesso di Tessera del Tifoso rilasciata dal club granata.La capienza del settore ospiti è di 672 posti, i biglietti saranno messi in vendita a breve solo nelle ricevitorie ad un prezzo di circa € 20. Intanto la Juve Stabia ha reso noto che i biglietti per i settori locali saranno in vendita dalle ore 15 di oggi, mercoledì 20 novembre.

Assurdo impedire ai tifosi della U.S. Salernitana 1919​ anche dalla vicina costa d’ Amalfi , un paradosso visto che da Positano a Praiano sono più vicini a Castellammare di Stabia grazie sempre a Vincenzo Milite​ che ci segue i Granata su Positanonews