Juve Stabia-Salernitana, Piero De Luca contro il divieto imposto ai tifosi ospiti: “E’ discriminazione”

E’ arrivata una nota ufficiale da parte del deputato del PD Piero De Lucacirca la decisione di vietare la vendita dei biglietti per il settore ospiti ai tifosi granata non residenti a Salerno città (e quindi vietarla a chi è residente in provincia) e in possesso di Tessera del Tifoso rilasciata dal club granata.

Ovviamente stiamo parlando dell’atteso match di Serie B tra Juve Stabia e Salernitana in programma sabato alle ore 15.

Questo il comunicato di De Luca jr:

“Manifesto profondo stupore rispetto all’incomprensibile penalizzazione imposta ai tifosi della Salernitana non residenti a Salerno città ai quali sarebbe vietato l’acquisto del biglietto per sostenere i granata nel prossimo derby di Castellammare di Stabia. E’ una decisione che, senza alcuna ragione apparente esclude da una gara così importante e sentita, una parte rilevante della tifoseria granata proveniente dalla provincia, ma anche da altre zone della Regione e del Paese.

Ho appena contattato telefonicamente il Presidente Mezzaroma per avere maggiori delucidazioni al riguardo e – come gli ho preannunciato – mi attiverò immediatamente presso gli organi competenti per chiedere spiegazioni e sollecitare una revisione di questo provvedimento limitativo, affinché si possa rimediare in tempo utile ad una decisione che appare davvero discriminatoria e oggettivamente sproporzionata rispetto ad eventuali esigenze di sicurezza ed ordine pubblico”.