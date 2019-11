Juve Stabia ferma il Benevento 1 – 1

Castellammare di Stabia ( Napoli ) – La Juve Stabia ferma sull’1-1 il Benevento nel derby della Campania della 12esima giornata del campionato di Serie B. La formazione di Fabio Caserta e la squadra di Filippo Inzaghi si dividono la posta in palio. La Juve Stabia sblocca l’incontro del Menti al 28′ minuto di gioco del primo tempo con il bellissimo tiro da fuori area di Calo e chiude in vantaggio all’intervallo. Nella ripresa, però, sotto il diluvio, il Benevento riesce a trovare la rete del pari con il gol di Massimo Coda e poi resistere all’assalto dei padroni di casa nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Caldirola al 62′. I ragazzi di Inzaghi rimangono al primo posto della classifica di B con 25 punti mentre la Juve Stabia resta nella parte bassa della graduatoria a quota 11.

