Juniores, il Sorrento rifila il poker alla Nocerina. Rossoneri primi in classifica

Finisce 0-4 allo stadio “Comunale” di Siano. Il Sorrento si impone sulla Nocerina grazie alle reti di Starita (2), Solimeno e Santarpia.

Partenza subito forte per i ragazzi di mister Scala che trovano il vantaggio al 7′ con Starita che scappa via in velocità ed insacca alla spalle di Milite. Il Sorrento continua ad attaccare, ma non riesce a raddoppiare. Al 45′ Starita viene atterrato in area di rigore ed il direttore di gara assegna il penalty. Dagli undici metri si presenta Porcaro che si fa ipnotizzare da Milite.

Alla fine della prima frazione di gioco il parziale è di 0-1.

La ripresa parte con i giovani rossoneri spinti in avanti alla ricerca del raddoppio. Chierchia ci prova dai 25 metri la sua conclusione si stampa su entrambi i pali. Al 59′ Solimeno raddoppia con un pallonetto da posizione defilata. Tris sfiorato più volte con Fortunato, ma che si concretizza al 78′, Castellano lancia Starita che di pallonetto insacca Milite in uscita. All’84’ Fortunato mette al centro per Santarpia che da sotto misura segna il goal del definitivo 0-4.

Sabato prossimo, allo stadio “Italia” di Sorrento, arriva il Giugliano in quella che sarà una sfida al vertice. I giovani rossoneri devono continuare su questa strada, lavorando con concentrazione e dedizione. Solo così ci si potranno togliere delle grandi soddisfazioni.