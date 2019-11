Juniores, il Sorrento reagisce e batte la Turris nello scontro diretto

Termina 3-2 per i rossoneri il match clou della giornata (prima contro seconda).

Partenza sprint per i ragazzi di mister Scala che al 6′ con Starita passano in vantaggio. Al 9′ arriva il raddoppio, Cinque mette al centro per De Mase che insacca per il 2-0.

Il Sorrento è padrone del campo e al 20′ cala il tris con Solimeno, che dal limite dell’area di rigore trafigge Siani con un pallonetto.

Si chiude così il primo tempo, dominato dai giovani rossoneri, autori di una prestazione maiuscola.

La ripresa parte con la Turris che spinge in avanti alla ricerca del goal per riaprire il match, riuscendoci al 57′ con il neo entrato Visciano. Al 74′ De Simone raccoglie la respinta corta di Orazzo su un tiro ravvicinato di Barretta, e accorcia ulteriormente le distanze.

Nel finale Di Martino è sfortunato quando ha la possibilità di chiudere definitivamente la partita e dopo 5′ di recupero il direttore di gara fischia la fine.

Prossimo impegno sabato 04 gennaio 2020 allo stadio “G. Morra” di Vallo della Lucania contro la Gelbison.