Juniores, il Sorrento pareggia 2-2 contro il Giugliano. Grande sfida al campo “Italia”

Termina 2-2 la gara tra Sorrento e Giugliano, valevole per la nona giornata del Campionato Nazionale Juniores. Allo stadio “Italia” si sono sfidante le prime 2 della classe.

Dopo una prima fase di studio al 24′ i tigrotti passano in vantaggio con Cacciapuoti.

Al 29′ il Sorrento risponde dal dischetto con Guidoni che riporta il risultato in parità. Dopo 3′ di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi sul parziale di 1-1.

Nella ripresa partono subito forte i ragazzi di mister Scala che trovano il vantaggio con Solimeno. Al 74′ l’arbitro concede un calcio di rigore al Giugliano, dagli undici metri Mungiguerra insacca per il definitivo 2-2.

Prossimo impegno per i giovani rossoneri sabato 16 novembre 2019 in trasferta contro il Savoia.