Juniores, il San Vito Positano parte per la sfida contro l’Alfaterna: intervista a mister Fiore

Sfida importantissima per i giovani della Juniores del San Vito Positano. Alle ore 18, infatti, i ragazzi di Luigi Fiore si troveranno ad affrontare l’Alfaterna, in una sfida assolutamente delicata. Dopo la vittoria schiacciante per 8 reti a 0 contro l’Effe 2G, c’è tanta voglia di continuare a dimostrare la propria forza. In trasferta si parla di 3 punti racimolati su 6 disponibili: l’ultimo match fuori casa è stato disputato contro il Sant’Agnello, ed è arrivata una sonora sconfitta per 8-0. Le cose saranno sicuramente non facili a Nocera, ma siamo assolutamente fiduciosi.

I ragazzi del San Vito sono motivati e sono pronti a togliersi delle belle soddisfazioni. Un progetto che siamo sicuri, alla lunga, porterà i suoi frutti. Abbiamo raggiunto la squadra in partenza per Nocera e il tecnico Luigi Fiore ha parlato così: “Sarà una bella partita, i ragazzi sono in ottima forma. Speriamo non piova, perché i ragazzi non sanno nuotare – ha scherzato – Ci saranno dei cambi, abbiamo 2-3 infortunati, ma i giocatori che li sostituiscono sono alla loro pari, è la migliore squadra a disposizione. Abbiamo problemi fuori casa…”.

Ricordiamo che mister Fiore è il marito di Anna Maria Caso, la quale nella giornata di ieri ha raggiunto un grande traguardo sportivo a Ravenna, laureandosi Campionessa Italiana Master riuscendo a coprire la maratona in 3 ore è 15 minuti. “Spero che un giorno i miei ragazzi possano togliersi soddisfazioni del genere…”.