Juniores, il San Vito Positano batte 2-1 Agerola. Ottima prova per i ragazzi di Fiore

Bella prova del San Vito under 19 che vince 2-1 contro l’Agerola con reti di Rianna Alessandro e Rianna Mario su rigore.

I ragazzi di Fiore partono subito bene e vanno in vantaggio con Rianna Alessandro. Successivamente sfiorano piu volte il raddoppio ma poi subiscono il goal del pareggio.

Il San Vito non perde coraggio e continua a creare gioco, ma la giornata sembra stregata, soprattutto quando Casola sbaglia il rigore.

Nella ripresa i giallorossi continuano a macinare gioco, ma solo nel finale arriva il goal che premia i ragazzi per il grande impegno e la buona prestazione grazie al rigore trasformato da Mario Rianna.

Da segnalare che in un’azione di gioco un calciatore del San Vito è stato colpito alla testa in uno scontro di gioco ed ora è in ospedale per accertamenti. Lo staff di Positanonews augura un grosso in bocca al lupo al ragazzo.