Isoardi a Sorrento: si candida con De Luca. Ecco il servizio di Striscia la Notizia

“Presidente De Luca sono pronta a candidarmi con lei. Così sarà contento qualcuno…”. Questa la dichiarazione di Elisa Isoardi, conduttrice tv de “La Prova del Cuoco” ed ex compagna dell’ex ministro Salvini. Un breve video girato sabato scorso in occasione dell’evento del Forum Turismo e Cultura a Sorrento in compagnia del sindaco di Piano in cui la Isoardi conclude dicendo: “Presidente…ti amo”. “Così sarà contento qualcuno”, quel qualcuno fa riferimento al suo ex Matteo Salvini che un paio di giorni fa è stato a Sorrento e Positano per battezzare due sindaci passati con la Lega? Intanto la proposta di candidatura scherzosa da parte della Isoardi finisce su canale 5 in onda su Striscia la Notizia il 25 novembre. “Elisa Isoardi ha dichiarato il suo amore per il Presidente della Campania De Luca, ma anche per il nostro Enzino Iacchetti, alla faccia del suo ex Salvini”. Questo quanto riporta Striscia con la solita ironia che li contraddistingue da anni.

Clicca qui per il servizio di Striscia la Notizia del 25 novembre.