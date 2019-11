Irene Noren modella con Banderas fa “Positano Terapia” da Parigi per riprendersi

Bellissime foto della Città Verticale sul suo instagram, ma Irene Noren a a Positano in Costiera amalfitana solo con la fantasia e nei ricordi . L’hotel Le Sirenuse è chiuso , ma la Costa d’ Amalfi le serve per riprendersi. Irene Noren da Parigi bloccata a letto posta foto della cittadina della Campania, basta veder la bellezza ed è “Positano terapia” per riprendersi .

“La mia vita fa schifo nel momento in cui non riesco a uscire di casa perché il mio dito del piede è troppo doloroso… . Sto sfidando uno dei miei maggiori difetti ed è che non riesco mai a smettere di fare le cose. Odio passare un giorno a non essere produttiva a casa, solo a riposare ed è tutto ciò che sono in grado di fare al momento. Almeno ho un sacco di foto del mio viaggio a #positano che non ho condiviso, quindi preparatevi per un’atmosfera italiana in questi giorni anche se sono a Parigi con un brutto tempo … ”

La Noren da Blow Models, è un’influencer e modella professionista di Instagram Ha lavorato con Antonio Banderas e Caloncho, Taylor Lashae ed Emblu. oltre a girare per Playboy, Vogue e Highsnobiety.

È apparsa nel film Tiempos de Azúcar quando aveva solo otto anni. Era una hostess e ha iniziato come blogger di moda con uno stile minimalista .

Ha creato un account Instagram stile blog quotidiano chiamato irenenorendiary per condividere il suo viaggio vegano . Ha anche lavorato con marchi come Puma, NYX, Fenty beauty e Nastygal.

La vita familiare

Sua madre è norvegese e suo padre è spagnolo di origini francesi. Ha vissuto in tre continenti.