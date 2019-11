Intervista a Debora Ostieri di Amore Criminale nel progetto del Liceo Marone di Meta

Positanonews ha intervistato e sentito la testimonianza di Debora Ostieri, attrice nella celebre serie televisiva Amore criminale marchiata Rai. Debora ha preso parte al progetto di cittadinanza del Liceo Marone di Meta, con la prof. Carmen Sicignano, dopo la collaborazione della scorsa estate. La prof. desiderava molto la presenza di Debora, che è molto vicina alle tematiche del fantastico progetto organizzato dal liceo, ed ha appena ha ricevuto la chiamata non ha esitato a raggiungere la prof. direttamente da Roma.

Debora è stata protagonista in una puntata di Amore criminale in onda sulla Rai, poichè in ogni puntata si racconta una storia d’amore finita con un omicidio. Ogni puntata quindi è dedicata alla storia di una persona uccisa dal proprio partner o ex-partner. Le storie sono narrate attraverso interviste ai protagonisti della vicenda (famiglie delle vittime, amici, colleghi di lavoro, forze dell’ordine, magistrati, avvocati), ricostruzioni filmate e materiale documentaristico. A fare da filo conduttore sono gli interventi della conduttrice che funge da voce narrante riepilogando la vicenda e fornendo ulteriori dettagli.