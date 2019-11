INTER GIOCA SEGNA DUE GOALS DOPO IL VANTAGGIO LA DISFATTA PERDE 3 A 2

Il Napoli si ferma sul’1-1 con il Salisburgo e perde la testa della classifica del girone di Champions, superato dal Liverpool. Ancelotti punta su Lozano-Mertens davanti, il Salisburgo schiera una difesa a tre e mette in campo la sua velocità e il suo pressing asfissiante. Il Napoli di Champions però diverso da quello del campionato, ha grinta e voglia, ci prova subito con Insigne che chiama a una super parata Coronel. Il Salisburgo però c’è risponde e mette in crisi la difesa azzurra che resta il punto debole di questo avvio di stagione: Onguené sfiora il palo, poi al 10′ Koulibaly entra in area in scivolata su Hwang ed è rigore che Haaland non sbaglia. Il pareggio arriva al 43′ quando Insigne mette una bella palla dentro per Lozano, che la controlla e infila a fil di palo. Il Salisburgo domina tutto l’avvio di ripresa, Lozano ci prova, ma gli azzurri hanno speso molto e non reggono il ritmo degli austriaci, sterili però davanti. Il Napoli deve rimandare l’appuntamento con la qualificazione.

Il quadro della quarta giornata di Champions League (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Borussia Dortmund-Inter 3-2



Napoli-Red Bull Salisburgo 1-1



València-Lille 4-1



Chelsea-Ajax 4-4



Liverpool-Genk 2-1



Lione-Benfica 3-1



Zenit-Lipsia 0-2



Barcellona-Slavia Praga 0-0

I gol

Borussia Dortmund-Inter 3-2: al 32′ del st, Sancho mette in mezzo per il taglio di Hakimi che davanti ad Handanovic manda in rete

Borussia Dortmund-Inter 2-2: al 19′ del st, Brozovic viene anticipato da Paco Alcacer, la sfera va a Brandt che non sbaglia

Borussia Dortmund-Inter 1-2: al 6′ del st, Gotze in mezzo per Hakimi che di prima intenzione manda alle spalle di Handanovic

Napoli-Salisburgo 1-1: al 44′ del pt, Insigne imbuca per Lozano, che prende il tempo a Onguene’, gran tiro e palla all’angolino.

Borussia Dortmund-Inter 0-2: al 40′ del pt, Candreva per Vecino, che di prima intenzione con il destro manda alle spalle di Burki

Napoli-Salisburgo 0-1: all’11’ pt, Koulibaly entra fallosamente in scivolata su Hwang in area, dal dischetto Haaland batte Meret

Borussia Dortmund-Inter 0-1: al 5′ del pt, Lautaro si invola verso l’area di rigore, dribbla Hummels e scarica alle spalle di Burki