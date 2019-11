INSIGNE CROCE E DELIZIA DEL NAPOLI PIU’ UTILE CON IL BOLOGNA CHE IN INGHILTERRA

W L’INGHILTERRA E FORZA LORENZO

Lorenzo Insigne non potrà fare gli assist ai compagni per un brutto infortunio al gomito. L’attacante azzurro ha subito un brutto fallo non sanzionato dall’arbitro contro il Milan. Lorenzo aveva cercato invano con tiro improvviso la porta avversaria. Un difensore arcigno lo ha catapultato a terra in contrasto di gioco senza essere ammonito o almento redarguito da un arbitro troppo inglese. I giornali e i colleghi mettono in dubbio la presenza di un dolore che possa essere penalizzante per il calciatore. Credo che uno come Insigne contro difesa tosta e contro i campioni della Champions potesse servire come uomo assist. Il compagno ideale e utile suggeritore per un Mertens che deve ritrovare rapidamente la via del goals. Dopo il Liverppol un nuovo incontro importante al S. Paolo. Avere un uomo di talento come Insigne riposato contro il Bologna potrà essere utile alla causa azzurra per ritornare alla vittoria in un campionato difficile e altalenante come rendimento, la vittoria manca da troppo tempo.

Su Tutto Napoli i colleghi s’interrogano…. e a tanti sorgono dubbi… noi difendiamo il calciatore…!!!l

Insigne a Napoli e sarà il grande assente della sfida contro il Liverpool. Il capitano del Napoli si è infortunato al gomito durante la gara di Milano di sabato scorso. Ma l’edizione odierna del Corriere dello Sport titola “Giallo Insigne” con riferimento al fatto che il dolore sembrava sparito. Eppure Insigne non ci sarà, ad Anfield, una scelta che, si legge, “scatena perplessità”. Non solo: il quotidiano fa sapere che già durante l’allenamento Insigne non c’era, probabilmente perché quelle fitte avvertite, che domenica parevano scompare, sono tornare. Così Insigne, domani, tiferà per i suoi compagni senza poter aiutarli.