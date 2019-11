Inn Bufalito a Sorrento successo dell’evento “Leggenn magnann” con Gaetano Amato in Vico Primo Fuoro, con la presentazione del suo libro “L’ isola del Tesoro” – Di Palma Investigazioni presentato da Tonino Scala consigliere comunale di Castellammare di Stabia . Una coppia assortita bene visto che i due hanno inscenato un duetto davvero coinvolgente. Amato lo consociamo bene, attore noto, uomo di innata simpatia , il suo libro si legge di un fiato, una Napoli misteriosa e affascinante, si intreccia il mistero con il divertimento e il “genius loci” della città.

Il locale della famiglia Attardi è una “chicca” , gestito con grande amabilità con un’ottimo chef come Maurizio Di Somma che ha accompagnato gli astanti- lettori fra Alici di Cetara e burrata di bufala, con crostini di pane al burro di Jersey, e il baccalà Mantecato specialità dello chef Di Martino, accompagnati da un buon calice di vino “Chapeau à la vie” Bianco Brut – cantina Tenimenti Grieco; piatto di Vermicelli trafilati al bronzo con salsa di gamberi di Crapolla e ovale di Sorrento, con un delizioso “Passo alle Tremiti Falanghina DOC – cantina Tenimenti Grieco; straordinario il baccalà alla Inn Bufalito, on il “Passo Alle Tremiti Rosato DOC” – cantina Tenimenti Grieco per chiudere con il Bicchinotto napoletano con crema e visciole su salsa inglese variegata allo sciroppo di amarene.

Una serata conviviale piacevole che Positanonews ha seguito anche sui social network e sulla pagina facebook Enogastronautanews da Paola d’ Esposito