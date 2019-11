INCIDENTE IN CURVA TRA DUE VEICOLI SULLA VIA DEL MARE

Paura questa mattina sulla via del Mare. Come riporta “Salerno Today”, infatti, due autovetture si sono scontrate tra Agropoli e Laureana Cilento. L’incidente è avvenuto in una curva e dalle prime ricostruzioni sembra che lo scontro sia stato causato dall’asfalto viscido per la pioggia, che ha fatto perdere il controllo del veicolo ad una donna alla guida di una delle due automobili.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni. Presenti anche i Carabinieri che indagano ora sull’accaduto. L’incidente ha causato non pochi disagi alla circolazione e al traffico.