Inchiesta sull\'appalto delle luci natalizie a Sorrento

Nella prossima seduta consiliare, il PD di Sorrento interrogherà il primo cittadino ponendogli i seguenti quesiti:

1) Quali fattori hanno determinato un incremento così rilevante nella previsione di spesa per il servizio oggetto dell’appalto rispetto a quella relativa al triennio precedente (+50% circa, da 1.088.100,00 Euro per il triennio 2016-2019 a 1.509.000,00 Euro per il triennio 2019-2022)?

2) Se ritiene o meno opportuno, per il futuro, far ricorso ad altra tipologia di affidamento ed in particolare alla procedura negoziata che consente, per gli appalti sottosoglia, di non invitare il gestore uscente ad una nuova procedura negoziata di gara come confermato, anche di recente, dal Consiglio di Stato con la sentenza 7539/19 e ciò al fine di meglio garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza e rotazione previsti dal Codice degli Appalti?

3) Se i contratti finora stipulati con la Tecno Service Illuminazioni prevedono, per l’appaltatore, il divieto di utilizzare a fini pubblicitari le immagini relative agli addobbi luminosi realizzati ed installati nel Comune di Sorrento?

4) Se è stata o meno diffidata la Donnarumma Grandi Eventi sas a eliminare dal proprio sito web le immagini di Sorrento relative al Natale 2012 e/o comunque non utilizzare le stesse a fini commerciali e/o pubblicitari?