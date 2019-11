Impresa Piano Pizzeria Lucia, vince in 9 contro 11. Primo successo in campionato

Partita epica al comunale di Sant’Agnello. Il Piano Pizzeria Lucia vince 1-0 contro la Marchesa in 9 contro 11. La decide Marciano al 90′.

Cominciano bene i padroni di casa. Al 5′ Cicchiello sfiora il gol, ma il difensore avversario salva sulla linea. Al 15′ i gialloblù restano in 10 uomini per espulsione di Pane per proteste.

La partita si incattivisce e ne paga lo spettacolo. Una sola buona occasione per gli ospiti con una conclusione dalla media distanza, respinge Pollio in calcio d’angolo. Finisce a reti bianche un primo tempo piuttosto noioso e molto nervoso.

Nella ripresa i ragazzi di Maresca prendono campo, nonostante l’inferiorità numerica. Manca però incisività negli ultimi metri, per cui l’allenatore effettua sostituzioni in fase offensiva inserendo forze fresche. È la Marchesa però ad avere l’occasione più ghiotta, ma l’attaccante sotto misura non inquadra la porta.

Al 70′ altra espulsione per i padroni di casa per doppia ammonizione a D’Auria. In 9 contro 11 gli ospiti alzano il baricentro e cercano la vittoria. Il Piano si difende con tutte le sue forze. Strepitoso Pollio a respingere un tiro destinato sotto al sette.

I gialloblù sono esausti, ma su uno degli ultimi contropiedi passa in vantaggio grazie all’ingresso delle forze fresche: Beato serve in profondità Marciano, che punta il difensore, rientra sul sinistro, e con un tiro chirurgico la mette all’angolino. Esplodono di gioia i ragazzi di Maresca, consapevoli di aver disputato una partita probabilmente al di sopra delle aspettative.

Nel finale polemiche e veleni, ma finisce così, nel migliore dei modi per il Piano che trova la prima vittoria in campionato dopo 2 giornate. Il campo di Sant’Agnello si dimostra ancora una volta un fattore per i gialloblù.

Un successo che dà morale e fiducia al gruppo, dopo un inizio stagione disastroso. Prossimo impegno sarà la delicata trasferta di San Giovanni Battista, dove sarà importante dare continuità a questo risultato conquistato con la voglia e il sudore.