Hartigrafia, Thalia Kerouli espone al Pan

Napoli – Oggi, 30 novembre 2019, al Pan si inaugura Hartigrafia di Thalia Kerouli. La mostra realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo di Napoli e curata dalla critica d’arte Susanna Siviero esporrà ritratti di grandi dimensioni realizzati con la tecnica che caratterizza l’artista. Le opere saranno presentate al pubblico dal 30 novembre al 09 dicembre 2019 presso la sala Loft del PAN.

“La serie intitolata Hartigrafia” presenta Susanna Siviero “letteralmente scrittura-disegno con la carta, rappresenta l’ultima produzione dell’artista greca Thalia Keroul (laureatasi presso l’Accademia delle belle arti di Napoli). Si tratta di ritratti a collage di grandi dimensioni. Fisionomie dal forte impatto visivo. Le carte riciclate si caricano di colore acceso in cui le sfumature, gli effetti chiaroscurali si creano dalla scelta sapiente degli accostamenti. Colori che interpretano di volta in volta l’interiorità segreta che lo sguardo dell’artista sa cogliere nel profondo. Fisionomie dunque che riflettono paesaggi interiori. Come mappe geografiche che mostrano in dettaglio i percorsi, la morfologia di un luogo, così i “Ritratti” di Kerouli disegnano i caratteri intimi, l’unicum di ogni soggetto. La ricerca dell’artista si concentra sugli occhi che ci invitano a scoprire un mondo nascosto di storie e sogni segreti.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto sono tratte dal web)