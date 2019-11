Gustus 2019 alla Mostra d\'Oltremare di Napoli

Napoli – “Gustus 2019” di scena alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 17 al 19 novembre 2019 si parlerà di cucina affrontando temi di grande attualità ma si troveranno anche ottime pietanze per valorizzare i prodotti del territorio, quest’anno a tenere banco sarà soprattutto la riduzione degli scarti al ristorante. Il salone sposta al sud il baricentro del business agroalimentare italiano. Dopo il successo della quinta edizione con una crescita del 30% per il numero espositori e del 20% per i visitatori professionali GUSTUS si consolida come manifestazione di riferimento per il settore unica nel Centro Sud Italia. Migliaia di cuochi della FIC, ristoratori, buyers della GDO, operatori del mondo bar e addetti ai lavori del food service si stima affolleranno gli stand della fiera. Oltre 100 giornalisti presenti al corso di formazione organizzati dall’ordine dei giornalisti sui temi più attuali del settore. La media partnership con il Mattino e il prestigioso premio Mangia&Bevi convogliano in fiera le eccellenze nella ristorazione e gli chef stellati.GUSTUS è stata selezionata ufficialmente dal Ministero delle Politiche Agricole come unica fiera di riferimento del Mezzogiorno.

I numeri della quinta edizione: 8.000 mq di Esposizione, 180 Espositori, 40 Buyers Nazionali di catene di ristorazione, catene alberghiere, supermercati, 9.800 Visitatori professionali,105 Giornalisti, 20 Corsi di formazione ed eventi, 30 Dimostrazioni di rinomati chef presso lo Show Cooking della fiera.

info programma, accredito giornalisti, orari: www.gustusnapoli.com

