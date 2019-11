Gricignano, Maestro Improta alla Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne

GRICIGNANO DI AVERSA. Lunedì 25 novembre, presso la sala consiliare del comune di Gricignano di Aversa, il Maestro Antonio Improta ha tenuto una piccola dimostrazione di difesa personale femminile con l’istruttrice Vincenza Improta.

L’esibizione è rientrata nello svolgimento del convegno incentrato sulla violenza maschile nei confronti delle donne in occasione della giornata mondiale dedicata al fenomeno. “Ipotesi a confronto” è stato il titolo scelto per l’incontro organizzato dall’avvocato Andrea Barbato, a cui ha preso parte anche il sindaco dott. Vincenzo Santagata. A portare testimonianza diretta, Rosaria Aprea.

“Ringrazio il sindaco di Gricignano Vincenzo Santagata e l’assessore alle politiche sociali Andrea Barbato per l’invito, oltre all’avvocato Pasquale Brunitto – afferma il Maestro Antonio Improta -. È stato un bellissimo convegno che ha vantato interventi mirati e costruttivi. Sono convinto che il progetto ‘Donne in Sikurezza’, che da circa dieci anni porto in diverse regioni d’Italia a titolo gratuito con il supporto dell’A.S.I. CONI Campania (Ente di Promozione Sportiva), aiuti le donne vittime di violenza, in quanto può rientrare tra le misure cautelari caratterizzanti le fasi successive alla denuncia. L’addestramento alla difesa personale ed al sistema di prevenzione, unito all’operato dei professionisti del settore, può rappresentare fattore positivo”.