Grave incidente a Vico Equense. Muletto perde balle di fieno, ferite quattro persone. Donna di 71 anni in pericolo di vita

Vico Equense. Alla 09.00 circa di questa mattina si è verificato un grave incidente in Via Raffaele Bosco. Un muletto avrebbe perso delle balle di fieno che stava trasportando e che avrebbero investito delle persone che si trovavano dietro il mezzo agricolo. A causa dell’incidente sono rimaste ferite quattro persone. La più grave è una donna di 71 anni che è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia avendo riportato la frattura di otto costole, la rottura della clavicola, la frattura del bacino, delle lesioni al fegato e delel tumefazioni al volto tumefatto. Giunta al nosocomio è stata intubata e, stante la mancanza di posti nel reparto di Rianimazione, è stata trasferita all’ospedale di Boscotrecase. Sul luogo dell’incidente sono giunte le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed accertare le responsabilità