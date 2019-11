Grave incidente a Vico Equense. Due persone travolte da un muletto, una donna di 71anni è in pericolo di vita

Vico Equense. Alla 09.00 circa di questa mattina si è verificato un grave incidente in Via Raffaele Bosco. Un uomo, mentre si trovava alla guida di un muletto per lavoro, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed ha travolto una coppia che si trovava a passare in quel momento. Sul posto sono arrivati i soccorsi con due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti presso gli ospedali “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento e “San Leonardo” di Castellammare di Stabia. Una delle due persone rimaste coinvolte, una donna di 71 anni, versa in condizioni gravissime e si trova in pericolo di vita presso il nosocomio stabiese. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed accertare le responsabilità