Cinema, Televisione, Radio e Giornalismo: la Suor Orsola Benincasa si riconferma un’eccellenza tutta campana nella formazione dei giovani interessati a questi particolari settori di studio e di lavoro. Infatti, grande riscontro hanno ottenuto le iscrizioni ai Master in Cinema e Televisione, in Radiofonia ed in Giornalismo, dopo l’interessante Press-Tour svoltosi lo scorso 7 Ottobre 2019 alla Torre della Comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Per chi fosse interessato, è stata prorogata a Mercoledì 6 Novembre 2019 la scadenza del Bando per partecipare al Master di I° livello in Radiofonia dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Fondato nel 2013, il Master è stato il primo nel suo genere in Italia e vanta dati di occupazione/placement altissimi. Il Master presenta, infatti, una percentuale di placement che si aggira intorno al 70-80%: gli ex-allievi del Master oggi lavorano per emittenti radiofoniche come Radio Kiss Kiss, Radio Capital, m2o, Radiolibri, Radio Marte o Radio Crc.

Il Master, di durata annuale con 1.500 ore di corso complessive (per 60 Crediti Formativi Universitari), si rivolge ad un massimo di 16 partecipanti ed è oggi un punto di riferimento irrinunciabile a livello italiano per la formazione in ambito radiofonico, come dimostrato dalle tante importanti docenze registrate nel corso degli anni e dalle sue figure di coordinamento didattico-scientifico: Alfredo d’Agnese, Antonio D’Amore, Barbara Della Salda e Carlo Mancini.

Dalle collaborazione con il Teatro Italia Festival e con il Museo Madre, passando per quelle con altri enti museali italiani di altissimo profilo, il Master ha generato nel 2018 “Radio Capodimonte”, la pima radio museale in Europa, in collaborazione con Run Radio, il Museo di Capodimonte e Campania Music Commission (http://www.museocapodimonte. beniculturali.it/radio- capodimonte/).

Attraverso la galleria fotografica in basso, potete ripercorrere alcuni momenti salienti del Press-Tour alla Torre della Comunicazione della Suor Orsola Benincasa.