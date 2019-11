Gragnano e Casola piangono il 29enne Giovanni Cascone . Da domani aperta la camera ardente per salutare il giovane operaio morto mentre faceva il suo lavoro a 29 anni. Giovanni Battista Cascone stava operando alla manutenzione dell’impianto quando si è scatenata una violenta esplosione che lo ha travolto, scaraventandolo a diversi metri di distanza. È morto sul colpo in provincia di Ancona dove viveva e lavorava. Sul dramma aperta un’inchiesta e, questa mattina, effettuata l’autopsia sul giovane operaio di Casola. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Fermo, dove da questa mattina sarà allestita la camera ardente dalle otto alle venti. Poi lunedì mattina saranno celebrati i funerali, nella chiesa di San Giuseppe a Falconara, dove Giovanni Cascone viveva. “Con te un pezzo di cuore se ne è andato, ma rimarrai sempre nei nostri ricordi. Che la terra ti sia lieve fratello nostro” è la frase scelta dalle sorelle per ricordarlo. Aperta, nel frattempo, un’inchiesta per capire le cause dell’esplosione che ha investito il giovane operaio facendolo volare per molti metri. Un volo che gli è stato fatale su cui gli inquirenti stanno ancora provando a fare chiarezza. Ma da domani a lunedì parenti e amici dovranno affrontare il momento più difficile, quello dell’addio ad un giovane morto troppo presto solo perché stava facendo il suo lavoro