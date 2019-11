Giuseppe Mammato non c’è più. Lutto per Maiori, la costa d’ Amalfi e il mondo dell’avvocatura. Se ne è andato a soli 58 anni dopo aver combattuto contro un male che sta falciando troppe vittime. Lo abbiamo conosciuto come collega avvocato , sempre distinto, signorile, persona per bene. Aveva presentato questa estate un libro su San Giuseppe Moscati , un Santo con il quale starà dialogando ora, come hanno postato sul social network Facebook dove si è diffusa la notizia . Un dolore per la mamma Rosa, la moglie Annamaria, il figlio Massimiliano, ma per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Domani alle 14,30 i funerali nella Collegiata di Santa Maria. Che la terra ti sia lieve