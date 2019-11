Giuseppe Lombardi nuovo direttore sanitario degli ospedali di Sorrento e Vico Equense, prende il posto di Luigi Esposito

Sorrento / Vico Equense. Il dott. Luigi Esposito dopo quarant’anni di attività va in pensione e lascia il suo ruolo di Direttore sanitario degli ospedali Santa Maria della Misericordia di Sorrento e De Luca e Rossano di Vico Equense. Il dott. Esposito è sempre stato amato e benvoluto da tutti per la sua grande professionalità unita alla bontà d’animo. Dall’1 dicembre a ricoprire il ruolo di direttore sanitario degli ospedali di Sorrento e Vico Equense sarà il dott. Giuseppe Lombardi. Il dott. Lombardi proviene dall’ospedale di Nola ed è originario di Boscoreale, vincitore del concorso per la direzione sanitaria dell’ospedale sorrentino, bandito a marzo ed espletato il 13 novembre.