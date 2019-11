Giulio Verne a Castellammare di Stabia , andrà nelle Filippine per collegare un’isola. Le operazioni di carico da parte di una nave cinese HUA YANG LONG che lo porterà nelle Filippine seguite da Sara Ciocio e Lucio Esposito per Positanonews . Il grande scrittore francese sta scrivendo una nuova avventura sottomarina nel Golfo di Napoli. Pur essendo scomparso 110 anni fa , una straordinaria imbarcazione porta il suo nome, nave posacavi, nota in penisola sorrentina per essere stata per un certo periodo di tempo proprietà ITALMARE di Piano di Sorrento . Ora parte per un’altra avventura.





Sabato 2 novembre 2019