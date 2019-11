I giovani della Juniores San Vito Positano scendono in campo col volto segnato di rosso contro la violenza sulle donne

“Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subìto, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata,per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti ad una Donna!”.

Dopo aver letto questa frase di William Shakespeare, così drammaticamente attuale a distanza di secoli, i giovani della Juniores San Vito Positano, insieme al mister Fiore e tutta la dirigenza dell’ A.S.D. San Vito Positano 1956, sono scesi sul campo Squitieri di Sarno col volto segnato di rosso per testimoniare contro la violenza sulle donne, in occasione della giornata nazionale dedicata al delicatissimo e drammatico tema.

Perché lo sport, soprattutto il calcio che è praticato soprattutto da maschi, deve trasmettere e farsi promotore di attenzione e rispetto nei confronti delle donne. Sempre!