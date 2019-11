Il gioiello di Meta e vincitore di X Factor 2018 Anastasio annuncia il nuovo singolo in uscita venerdì 29

L’ha annunciato proprio lui sui social, l’uscita del nuovo singolo “Il fattaccio del vicolo del moro”, di Anastasio. Il grande rapper di Meta, vincitore di X Factor nel 2018, si mette sempre di più in gioco con questo nuovo singolo in vista del prossimo album, dopo l’enorme successo del suo primo EP “La Fine del Mondo” che sulla piattaforma di streaming musicale Spotify conta circa 30 milioni di riproduzioni, certificato doppio disco di platino.

Il titolo, “Il fattaccio del vicolo del Moro”, richiama alla memoria il monologo drammatico dei primi del Novecento di Americo Giuliani, “Er Fattaccio”, scritto in dialetto romanesco, che diventò noto al pubblico grazie alle svariate rappresentazioni teatrali (conosciuta ed apprezzatissima quella di Gigi Proietti). Il monologo teatrale narra una tragedia familiare, avvenuta proprio in Vicolo del Moro, a Trastevere, Roma.

La copertina del singolo porta il nome di Mecna, rapper italiano ma soprattutto grafico, noto per aver creato le cover di artisti come Fabri Fibra, Clementino e Bassi Maestro, figure importantissime della scena rap italiana.

Insomma, il magnifico Anastasio cerca di ritagliarsi spazio in un mondo difficile, quello del rap italiano. Dalla città di Meta a tour in tutta Italia e spesso anche sold out, Anastasio continua ad essere motivo di orgoglio per tutti i cittadini della Penisola Sorrentina.