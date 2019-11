Ginnastica Ritmica, Sorrento ancora sul podio nazionale con Elena D\'Esposito, Angri in finale con Lara Russo

Al Palasport “Giuseppe Patarnesi” di Foligno si è disputato il Campionato nazionale di Specialità ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia riservato alle categorie junior 1, junior 2-3 e senior.

Due sole le ginnaste campane ammesse alle finali riservate alle prime 8 classificate nelle qualifiche. Si tratta della junior 2/3 Elena D’Esposito, della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo, e Lara Russo di Evoluzione Danza di Colomba Cavaliere. La prima ha conquistato il 3° gradino del podio tricolore nella finale al cerchio confermando lo stesso piazzamento delle qualifiche mentre la seconda, guidata da Rositsa Ivanova, si è dovuta accontentare del 7° posto nonostante avesse fatto meglio delle qualifiche nelle quali era giunta sesta. Bruciano ancora i due noni posti nelle qualifiche della stessa ginnasta sorrentina nella specialità del nastro e della coppia di Angri composta da Marilena Caiazzo e Annunziata Orlando.

Due esclusioni che non inficiano il buon lavoro prodotto dalle due società, che troverà positivi riscontri nelle prossime competizioni, come quello di tante altre atlete e società campane che devono recuperare un gap di esperienza e notorietà nell’attività tecnica di eccellenza in ambito nazionale.