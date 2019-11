Ginnastica Ritmica, Evoluzione Danza Angri vince l\'Interregionale senior del Sud

Si è svolta al Palaveliero di San Giorgio a Cremano (NA) la ZT 5 del Campionato individuale Gold riservato alle categorie junior 1, junior 2, junior 3 e senior di Ginnastica Ritmica con l’ottima organizzazione della società Evoluzione Danza di Angri presieduta da Colomba Cavaliere. Due intense giornate di gare per assegnare i titoli interregionali e definire le ammissioni delle ginnaste al campionato italiano in programma al Palacoscioni di Nocera Inferiore (SA) il 13, 14 e 15 dicembre.

Per la ZT5 sono scese in pedana le ginnaste appartenenti alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, che hanno dato spettacolo nei tempi di gara previsti e rispettati dagli organizzatori.

Nella massima categoria, quella senior, dominio assoluto di Zhenina Stefanova Trashlieva, della società Evoluzione Danza di Angri guidata in pedana da Rositsa Ivanova, apparsa atleta di un altro pianeta e che potrà dire certamente la sua anche nella finale nazionale.

Alle sue spalle è giunta la corregionale Serena Labrocca (insieme nella foto sul podio), dell’Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara, per una doppietta campana che ha inorgoglito la Direttrice Tecnica Regionale Liliana Leone, unitamente al Presidente del Comitato Aldo Castaldo ed al consigliere Salvatore Affinito. Nelle Junior 1, invece, nonostante un’ottima prestazione, è giunta appena fuori dal podio, Antonia Giocondo della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota, che accede comunque ai campionati tricolori, insieme a Silvia Giordano della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano, Rita Pastorino della Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi ed Emanuela Pinto della Metelliana Cava dè Tirreni di Daniela Iantorno, giunte a seguire nell’ordine.

Stessa sorte è toccata a Noemi Trotta, della Poseidon, e Giorgia Romana della società Sincronia Vomero di Simona Scalella, giunte rispettivamente 4^ e 5^ nelle Junior 3.

A premiare le prime classificate ha provveduto il Vice Presidente federale Rosario Pitton accompagnato dal Presidente Regionale FGI Campania Aldo Castaldo. Appuntamento, quindi, a Nocera dove verranno assegnati i titoli tricolori 2019.